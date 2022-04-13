國小棒球聯賽》睽違7年勇闖八強拚進冠軍戰 忠孝國小奪亞軍

〔記者方志賢／高雄報導〕國小棒球運動聯賽硬式組全國賽在台東，鳳山區忠孝國小今（13日）對上勁敵桃園市中平國小爭冠，終場雖以7：1落敗得亞軍，惟仍打破高雄市在睽違7年後，晉級全國小棒硬式組聯賽前8強，同時一日連闖冠亞軍決賽新紀錄。

忠孝國小曾是小棒硬式全國賽昔日的傳統勁旅，曾於92學年度賽事拿下冠軍；之後由體育班轉型為社區型社團球隊，在陳益圳教練培訓2年級到6年級都有的20位球員，歷經多年的辛苦耕耘、培育經營，終於今年開花結果。

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忠孝雖然是社團球隊，但是球員們面對高雄市以及全國好手林立的體育班球隊時毫無懼色，其中身高178公分的姜晉堯、姜晉錫雙胞胎兄弟，在4強賽面對北市福林國小的四強賽中各擊出1分、3分全壘打，帶領忠孝邁向冠軍賽，姜晉堯在這次賽事中已經擊出5支全壘打，全壘打數暫居第一。

另身高不高的歐菀宏在8強賽中，面對南投新街國小不但擔任投手壓制對手的打擊火力，6局下更以再見安打逆轉新街國小，讓忠孝得以拿回高雄市睽違7年8強佳績。

校長唐偉成說，忠孝棒球隊積極奮戰之下，打破高雄市7年從未晉級前8強賽的魔咒，一日連贏兩場闖入冠亞軍決賽，今天忠孝國小對戰勁敵桃園市中平國小爭奪冠軍，終場雖不敵，仍激勵棒球競技再起。

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