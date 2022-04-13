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中職》陳傑憲找回打擊火力 羅薩扮演臨門一腳

2022/04/13 18:33

陳傑憲。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕統一獅陳傑憲開季有些慢熱，但是最近2場都演出猛打賞，陳傑憲表示，洋砲羅薩的提點，扮演了臨門一腳的角色。

陳傑憲本季前4場比賽只擊出2支安打，打擊率0.125，但是4月10日起連2場都敲出3安打，打擊率躍升到0.308，重現2次安打王、1次打擊王的身手。

陳傑憲表示，其實從公辦熱身賽就沒有打好，當時在試一些新的東西，到了開季還是打不好，自己也有點慌了，請教打擊教練陳連宏和二軍總教練劉育辰，他們都給了很多建議，羅薩則在最後給了臨門一腳的提點。

陳傑憲4月10日的前兩席也沒有安打，他表示，平常就會在比賽中提醒隊友一些打擊細節的羅薩告訴他，他的打擊動作沒有問題，但是手可以再放鬆一些，用最輕鬆的方式來打擊，他照著羅薩的建議去做，果然下一打席就安打，從此找到身體律動的感覺，也能掌握投手的節奏，安打就源源不絕出現。

統一最近不少主力打者受傷，陳傑憲表示，不會因此感覺壓力更大或責任更重，還是以平常心面對更種狀況，感而因為許多年輕選手上到一軍，和他們一起比賽更感受到對棒球的熱情，好像回到學生時代，他也告訴學弟們不要害怕失敗，自己也是這樣走過來，重要的是要從失敗中學習、成長。

陳傑憲。（記者李惠洲攝）

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