高球》企業斥資數億大改造 東華球場將煥然一新

東華球場斥資數億翻修，今舉行動土儀式。 （官方提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕國寶集團積極打造高球王國，自從2020年8月接手東華球場後，就致力改造成為台灣最頂級尊榮的高爾夫會所，今舉行了動土典禮，針對景觀改造、車道路平專案、涼亭整建工程等外場做全面性的提升，緊接著還有會館內的改造，包含一樓的法式餐廳、二樓的會員專屬設施、交誼空間、男女衣物間改造、接待大廳、商店⋯等，預估將花費數億元打造。

國寶集團擁有CP值最高的東方之星球場，也有最美海景的黃金海岸球場，如今整建東華球場的二部曲也將展開。

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第一階段的會館外牆整修粉刷完成後，緊接著就是今日要動工的景觀工程與路平專案等。營運長湯順甄說：「東華球場十八座球道完全獨立互不干擾，每洞之間都有足夠間距，所以車道特別長，更應該給球友們一條平坦舒適的全新道路。」

除了球場外的建設，會館也將在今年年中陸續發包裝修改造，包括一樓大廳、二樓餐廳、男女洗浴等，重金聘設計師整體做未來高端服務的規劃，更增加新類不同服務設施，對未來球場服務品質上的升級做最真實的準備。

東華球場斥資數億翻修。 （官方提供）

東華球場斥資數億翻修，今舉行動土儀式。 （官方提供）

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