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足球》中等學校5人制足球聯賽 青年高中瞄準二連霸

2022/04/13 20:00

110學年度中等學校5人制足球聯賽決賽記者會。（官方提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕110學年度中等學校5人制足球聯賽，將於4月23至28日在台北體育館進行高中女生、高中男生以及國中男生組全國決賽的循環賽賽事，青年高中則宣示要完成2連霸，隊長潘峻源也希望能以全勝之姿封王。

高男組本屆晉級隊伍皆是往年的熟面孔，台中市青年高中能否挑戰衛冕高中男生冠軍獎座，台北市復興高中及民雄農工能否甜蜜復仇？都成為話題。

五人制足球賽制採取循環賽，並沒有四強賽、決賽，潘峻源坦言，「各學校實力接近，每一場都很關鍵，有輸不得的壓力，但我仍提醒隊友穩扎穩打，一場一場贏下來。」

來自排灣族的潘峻源從國小加入五人制足球校隊，在國中就曾拿下聯賽冠軍，本屆將是他學生生涯的告別秀，他透露，「之後我不會以體保生身分升學，會以課業為主，希望能透過大學的學習，幫助家裡的生意。未來足球只會當興趣。」

今年國男組共計有72隊報名參加，參賽隊伍比往年大幅增加10隊，競爭程度堪稱史上最激烈，不僅去年8強隊伍中只有桃園市中興國中及高雄市左營國中2隊晉級，就連去年冠軍臺北市和平高中（國中部）都在激烈的預賽賽事中敗陣淘汰。

高女組部份，高雄市瑞祥高中在去年度達成三連霸的目標後，今年將挑戰四連霸。

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