NBA》恩比德是MVP但選不上 老經驗KD開示了

恩比德和杜蘭特。（資料照，美聯社）



〔記者梁偉銘／綜合報導〕恩比德（Joel Embiid）一柱擎天，本季場均30.6分，榮膺聯盟逾20年來首位中鋒得分王，並率七六人以東部第4席進軍季後賽，籃網一哥杜蘭特（Kevin Durant）認為，恩比德絕對夠資格當選年度MVP，但形勢比人強，結局恐怕並非如此。

「聯盟有許多好手，若非得要選，我會挑恩比德。」據美媒《紐約每日新聞》報導，杜蘭特認為，恩比德數據漂亮，人緣卻比不上公鹿衛冕軍「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、金塊長人約基奇（Nikola Jokic），前者是2019、2020年的最有價值球員，後者2021年接棒。

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「許多球員被外界刻板印象限制住，有些原因在於球員本身，但也有些來自旁人看法，相較於恩比德，更多人喜歡亞德托昆波或約基奇。」多年來見慣風浪的KD解釋，身為籃球員，若大家只專注其場上表現，那是怎麼樣的人就不重要，「結果大家感覺亞德托昆波、約基奇更討人喜歡，就把票投給他們。」

年度MVP向以北美地區專業採訪的記者投票為主，球迷官網累積投票影響極低，來自非洲喀麥隆的恩比德，去年就不敵塞爾維亞競爭者約基奇，過去他也曾向美媒抱怨，各界對於七六人及他的要求標準，似乎特別嚴苛。

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