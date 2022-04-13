中職》金鏞連線經典再現 統一中斷樂天3連勝

統一中斷樂天3連勝。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕統一獅胡金龍和陳鏞基兩度連棒擊出安打，帶領球隊以5:4力克樂天桃猿，中斷樂天3連勝，把樂天打落排名首位寶座，樂天和味全龍無勝差，勝率0.714落後味全的0.800。

第2局統一靠著2次失誤上壘後，陳重羽二壘打攻下2分，樂天再發生單局的第3次失誤送分，統一取得3:0領先。

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3局上樂天林立安打、成晉高飛犧牲打扳回1分，第4局梁家榮、林承飛和張閔勛連續安打再下一城，追到2:3。

3局下半胡金龍和陳鏞基首度連續安打，無人出局攻佔一、二壘，但後繼打者無功而返，第5局林子豪率先安打，胡金龍和陳鏞基再度連棒安打攻下1分，邱智呈再擊出1分打點安打，統一再以5:2領先3分。

金鏞連線經典再現。（記者李惠洲攝）

第8局樂天展開反攻，梁家榮、林承飛和藍寅倫連續安打攻下2分，又追到只落後1分。

統一先發投手潘威倫投到第5局，因為腹部肌肉緊繃退場，緊急登板的王鏡銘中繼2局無失分、無安打，三振和四壞球各1次，拿下暌違將近3年的勝投，上一勝是2019年6月2日，當時對中信兄弟投1局，連續解決3名打者。

潘威倫第5局因為腹部肌肉緊繃退場。（記者李惠洲攝）

王鏡銘中繼2局無失分，勇奪單場MVP。（記者李惠洲攝）

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