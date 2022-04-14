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NBA附加賽、洋基柯爾先發戰藍鳥 今日賽事預告與轉播

2022/04/14 06:53

洋基王牌柯爾。（資料照，歐新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

NBA附加賽第二天，東部排名第9的老鷹將對決排名第10的黃蜂，兩隊分別由T.楊恩（Trae Young）、小波爾（LaMelo Ball）領軍，只要在此役勝出並接著對7、8名的輸家再奪勝，就能搶下季後賽資格。

另一場則為西部第9的鵜鶘在主場迎戰第10的馬刺，前兩季皆無緣季後賽的馬刺，今年靠著D.穆雷（Dejounte Murray）、K.強森（Keldon Johnson）等人殺進前十，鵜鶘部分則有麥考倫（CJ McCollum）坐鎮。誰能通過搶進季後賽的第一關？敬請鎖定轉播！

大聯盟一場轉播由洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）領軍對戰藍鳥貝里歐斯（Jose Berrios）。請準時收看轉播！

中職兩場轉播，味全龍派出林子昱對戰統一獅胡智為，兩人本季勝投皆仍未開張，胡智為前役主投4局就失5分，防禦率飆升至9.00；林子昱同樣先發4局，只失1分，防禦率為2.25。

另一場中信兄弟主場迎戰富邦悍將，將由洋投泰迪面對陳鴻文。敬請鎖定轉播！

NBA附加賽

07:00 黃蜂@老鷹 愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS109:30

09:30 馬刺@鵜鶘 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

07:00 藍鳥@洋基 愛爾達體育2台

中職

18:35 味全龍@統一獅 ELEVEN PRIME、愛爾達體育2台、MOMO綜合台

18:35 富邦悍將@中信兄弟 緯來體育台

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