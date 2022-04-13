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棒球》三級大滿貫！桃園市青棒、青少棒、少棒接連奪冠

2022/04/13 22:49

桃園市中平國小少棒隊今日喜獲110學年度國小棒球硬式聯賽冠軍。（桃園市教育局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園好「棒」！110學年度國小棒球硬式聯賽冠軍戰今（13）日於台東第一棒球場登場，桃園市中平國小少棒隊以7：1擊敗高雄忠孝國小，榮獲110學年度國小棒球硬式聯賽冠軍。

桃園市中平國小少棒隊今日喜獲110學年度國小棒球硬式聯賽冠軍。（桃園市教育局提供）

桃園市政府教育局長林明裕表示，學生棒球聯賽是教育部主辦全國學生最高層級的競賽，桃園市在本學年度收穫滿滿，繼平鎮高中於3月7日於嘉義市立棒球場擊敗三民高中，創造史無前例的木棒聯賽四連霸後，新明國中與仁和國中也分別拿下國中硬式組的冠亞軍，今日中平國小再度勇奪國小硬式組冠軍，桃園市在青棒、青少棒及少棒三個層級皆拿下冠軍，締造三級大滿貫的成績。

林明裕提到，桃園市政府推動三級棒球運動扎根多年，如今三級棒球隊的表現優異，除了平鎮高中、新明國中、中平國小勇奪冠軍，青棒的大溪高中在木棒組獲得季軍創下隊史最佳成績，壽山高中及北科附工也在16強之列；青少棒的仁和國中獲得亞軍也是隊史最佳成績，龜山國中也拿下全國第8名；少棒龜山國小、大勇國小及仁善國小也進到全國16強之列。

桃園市中平國小少棒隊今日喜獲110學年度國小棒球硬式聯賽冠軍。（桃園市教育局提供）

桃園市新明國中拿下國中硬式組的冠軍。（桃園市教育局提供）

桃園市平鎮高中於3月7日創造史無前例的木棒聯賽四連霸。（桃園市教育局提供）

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