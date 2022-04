MLB》鈴木誠也場場敲安累積9打點！ 締造隊史121年唯二紀錄（影音）

〔體育中心/綜合報導〕效力小熊隊的日本強打鈴木誠也,延續昨日單場雙響砲火燙表現,今又敲出帶有打點安打,大聯盟生涯前5戰場場敲安、連4戰有打點進帳,不過小熊終場以2:6敗給海盜。

鈴木誠也擔任先發第5棒守右外野,首打席滾地球出局,4上第二打席在得點圈有人時建功,敲出安打幫助球隊打回第2分,不過也是小熊本場比賽最後一分,6上第三打席外野飛球出局,9上選到保送上壘。

請繼續往下閱讀...

鈴木誠也。(法新社)

鈴木誠也單場3打數敲1安,進帳1打點,選到1保送,賽後打擊率正好4成,開季5場比賽場場敲安,累積9分打點。

小熊記者Meghan Montemurro指出,鈴木誠也生涯在小熊前5戰,每場比賽至少2度上壘,而且都能至少跑回1分或進帳1打點,加入2003年古茲拉尼克(Mark Grudzielanek)的行列,成為自1901年以來,小熊隊史唯二辦到這項紀錄的球員。

Random tidbit: Seiya Suzuki has now reached safely at least twice and either scored a run or recorded a RBI in each of his first 5 games with #Cubs.



Last player to do this in first five games as a Cub was Mark Grudzielanek in 2003. They are only two Cubs to do it since 1901.