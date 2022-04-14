MLB》史詩紀錄告終！ 守護者超狂菜鳥揮棒落空了（影音）

關直到今天才吞下生涯首度的三振與首次揮棒落空。（資料照，圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕守護者隊超級菜鳥關（Steven Kwan）開季不會揮棒落空的紀錄在今天正式結束，他被紅人大物菜鳥洛多洛（Nick Lodolo）的曲球引誘揮棒，同時也在比賽中吞下生涯第一次三振。

關在第一個打席的第二顆球擦棒被捕，紀錄的認定上為揮棒落空，因此關的歷史紀錄正式告終。根據《Elias Sports Bureau》與大聯盟報導指出，關在第40次的揮棒首度出現揮棒落空，同時他在生涯開始後共看了116顆球才首度揮棒落空，是自2000年來大聯盟所有新秀的最高紀錄。

請繼續往下閱讀...

129 pitches into his career, Steven Kwan has now officially swung and missed pic.twitter.com/sm1VxqIeSe — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） April 13, 2022

而在不會揮空的紀錄被破後，關在第四局看著一顆94英哩的好球進好球帶遭三振出局，吞下職業生涯首度的三振，可怕的是，這是關自去年9月26日於3A以來吞下的第一次三振。

關的記錄告終，不過今天他依舊有1分打點與1次保送的表現，開季至今打擊率依舊高達5成26，而球隊也在單場四轟火力下，以7：3擊敗紅人。紅人大物菜鳥洛多洛雖然讓關揮空並曾將他三振，但他的初登板表現並不佳，僅投4局被打7 安打含兩發全壘打狂失5分吞敗，另送出4次三振與3次保送。

We mourn the loss of Steven Kwan's incredible streak.



Please respect our privacy during this time.#ForTheLand pic.twitter.com/38LlpBa41S — Cleveland Guardians （@CleGuardians） April 13, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法