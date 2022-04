MLB》史詩紀錄告終！ 守護者超狂菜鳥揮棒落空了（影音）

關直到今天才吞下生涯首度的三振與首次揮棒落空。(資料照,圖片取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕守護者隊超級菜鳥關(Steven Kwan)開季不會揮棒落空的紀錄在今天正式結束,他被紅人大物菜鳥洛多洛(Nick Lodolo)的曲球引誘揮棒,同時也在比賽中吞下生涯第一次三振。

關在第一個打席的第二顆球擦棒被捕,紀錄的認定上為揮棒落空,因此關的歷史紀錄正式告終。根據《Elias Sports Bureau》與大聯盟報導指出,關在第40次的揮棒首度出現揮棒落空,同時他在生涯開始後共看了116顆球才首度揮棒落空,是自2000年來大聯盟所有新秀的最高紀錄。

129 pitches into his career, Steven Kwan has now officially swung and missed pic.twitter.com/sm1VxqIeSe

而在不會揮空的紀錄被破後,關在第四局看著一顆94英哩的好球進好球帶遭三振出局,吞下職業生涯首度的三振,可怕的是,這是關自去年9月26日於3A以來吞下的第一次三振。

關的記錄告終,不過今天他依舊有1分打點與1次保送的表現,開季至今打擊率依舊高達5成26,而球隊也在單場四轟火力下,以7:3擊敗紅人。紅人大物菜鳥洛多洛雖然讓關揮空並曾將他三振,但他的初登板表現並不佳,僅投4局被打7 安打含兩發全壘打狂失5分吞敗,另送出4次三振與3次保送。

We mourn the loss of Steven Kwan's incredible streak.



Please respect our privacy during this time.#ForTheLand pic.twitter.com/38LlpBa41S