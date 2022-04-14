MLB》爆轟洋基92億王牌 小葛雷諾寫現代棒球史上珍貴紀錄（影音）

小葛雷諾前兩打席都開轟。（圖片取自藍鳥推特）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥全壘打王小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在今天對陣洋基王牌柯爾（Gerrit Cole），前兩打席都敲出全壘打，生涯第8度單場複數全壘打，締造難得紀錄。

小葛雷諾與柯爾首度對決，柯爾在第二顆球就投給他一顆紅中滑球，小葛雷諾也不客氣地將球轟到中外野方向，不過其實該球中外野手希克斯（Aaron Hicks）有機會接殺，但他卻將球「托」向外野大牆外，意外助攻小葛雷諾本場首轟。

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第二度對決，這次小葛雷諾不再僥倖，他將柯爾98英哩的內角壞球，硬是用怪力拉出擊球初速達109.1英哩的全壘打，該球飛行距離達427英呎，比今天首轟的416英呎還遠，前4局小葛雷諾包辦球隊所有打點，助隊以3：0領先。

1st inning - #PLAKATA

2nd inning - Stepped on

3rd inning - #PLAKATA



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根據紀錄指出，上月剛滿23歲的小葛雷諾，生涯已經有8次單場敲出2轟以上，成為現代棒球史（自1900年起）上，第25位在24歲前締造如此壯舉的球員。同時小葛雷諾8場複數轟比賽，也是藍鳥隊史23歲球員的最高紀錄。

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