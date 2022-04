MLB》爆轟洋基92億王牌 小葛雷諾寫現代棒球史上珍貴紀錄（影音）

小葛雷諾前兩打席都開轟。(圖片取自藍鳥推特)

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥全壘打王小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)在今天對陣洋基王牌柯爾(Gerrit Cole),前兩打席都敲出全壘打,生涯第8度單場複數全壘打,締造難得紀錄。

小葛雷諾與柯爾首度對決,柯爾在第二顆球就投給他一顆紅中滑球,小葛雷諾也不客氣地將球轟到中外野方向,不過其實該球中外野手希克斯(Aaron Hicks)有機會接殺,但他卻將球「托」向外野大牆外,意外助攻小葛雷諾本場首轟。

The review was just to get another look at this swing#PLAKATA pic.twitter.com/2rYlGVb5rq