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MLB》37億塞揚薛哲好威！5局7K好投 開季飆2連勝（影音）

2022/04/14 08:57

〔體育中心／綜合報導〕大都會塞揚強投薛哲（Max Scherzer）今繳出5局飆7K好投，加上打線給予滿滿火力支援，終場以9：6擊敗費城人，大都會拿下2連勝。

37歲老將季前以3年1.3億美元（約新台幣37億）轉戰大都會，本季初登板就奪下勝投，今迎本季第二次登板，薛哲首局控球不穩，單局3次保送讓對手攻佔滿壘，但薛哲臨危不亂，他連續解決2名打者安全下庄，2、3局薛哲投出三上三下，直到4下才又遇到危機。

薛哲4下單局被敲3安失掉1分，5下續投1出局後被擊出安打，但薛哲連續抓下2出局，沒再丟掉分數，也結束今日先發工作。

大都會塞揚強投薛哲。（法新社）

薛哲主投5局用96球，被敲5安失1分責失，投出3保送、7次三振，退場時大都會4：1領先，之後球隊打線持續相挺，6上灌進4分擴大領先，終場3分差贏球，薛哲拿下本季第2勝、防禦率3.27。

大都會強打阿隆索（Pete Alonso），單場5打數敲3安，包括夯出本季第2轟，灌進5分打點，是此役最火燙打者，賽後打擊率0.267。

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