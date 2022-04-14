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NBA》痛宰黃蜂！ 老鷹將和騎士爭最後一張季後賽門票

2022/04/14 09:42

T.楊恩（右）。（USA TODAY Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東部第2場附加賽今天登場，老鷹全隊火力全開，6人得分上雙，少主T.楊恩和D.杭特合砍46分，率隊以132：103擊敗黃蜂，順利闖過頭關，下一場附加賽將迎戰騎士，爭奪最後一張季後賽門票。

老鷹上季季後賽打出驚奇，一路殺進東部決賽才不敵公鹿出局。這季則是在例行賽拿下43勝39負，以東部第9拿下附加賽資格，碰上戰績相同的黃蜂。

今天開賽老鷹就取得雙位數領先，且在第3節D.杭特（De'Andre Hunter）手感加溫，單節獨砍16分，助隊將領先擴大到超過20分；即便黃蜂小波爾（LaMelo Ball）不時在外線開火，但黃蜂在前3節落後太多，決勝節已無力逆轉戰局，確定無緣季後賽。

小波爾。（法新社）

老鷹此仗有6人得分上雙，T.楊恩（Trae Young）繳出全隊最高24分、10助攻，杭特打出驚奇進帳22分，卡培拉（Clint Capela）拿下15分、17籃板；黃蜂波爾進帳全隊最高26分，羅齊爾（Terry Rozier）攻下21分，但團隊命中率僅38.2%，難和對手抗衡。

老鷹闖過頭關後，接下來將面對在前一場附加賽落敗的騎士，爭取最後一張季後賽門票。

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