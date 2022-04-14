NBA》回憶10年前「林來瘋」 時任主帥分享不為人知的小故事

由林書豪（17號）所掀起的林來瘋距今已過10年。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕由台裔球星林書豪所掀起的「林來瘋」距今已10年，時任主帥丹東尼（Mike D’Antoni）在近日登上播客節目訪談時，也分享當時有趣的小故事。

丹東尼在上前球員瑞迪克（J.J. Redick）的播客節目《TheOldMan&TheThree》時大談林來瘋發生前的事情道：「林書豪在禮拜四來找我，當時我們用10天合約簽下他，在禮拜二到期，所以禮拜四他找向我並說：『嘿教練，我的車在西岸，我需要把車弄來東岸嗎？』當時我回應，不Jeremy，我不這麼認為。」

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接著丹東尼談到自己的助理教練亞特金森（Kenny Atkinson），當時他向丹東尼說道：「你知道嗎，這小子有點東西。」隨後丹東尼回答：「老天我沒看到，真的有嗎？」接著丹東尼就被說服，表示「好啊，那我們就試試看。」

隨後丹東尼表示，他沒記錯的話安東尼（Carmelo Anthony）受傷了，球隊在禮拜五於主場迎戰紐澤西：「然後就這是這樣了。我的意思是，這件事爆發了，有史以來最棒的時刻。」

不過丹東尼的回憶與事實稍有落差，有網友糾正林書豪不是簽下10天合約，而林書豪在林來瘋爆發前其實就是正常替補，才剛在與火箭的比賽上場20分鐘，而安東尼也是在林來瘋2月4日對籃網後才受傷。

"Oohh no, Jeremy"



Mike D'Antoni shares a hilarious Jeremy Lin story about how he wishes he could take credit for Linsanity. pic.twitter.com/iANTQnhAjV — TheOldMan&TheThree （@OldManAndThree） April 12, 2022

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