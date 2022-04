NBA》回憶10年前「林來瘋」 時任主帥分享不為人知的小故事

由林書豪(17號)所掀起的林來瘋距今已過10年。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕由台裔球星林書豪所掀起的「林來瘋」距今已10年,時任主帥丹東尼(Mike D’Antoni)在近日登上播客節目訪談時,也分享當時有趣的小故事。

丹東尼在上前球員瑞迪克(J.J. Redick)的播客節目《TheOldMan&TheThree》時大談林來瘋發生前的事情道:「林書豪在禮拜四來找我,當時我們用10天合約簽下他,在禮拜二到期,所以禮拜四他找向我並說:『嘿教練,我的車在西岸,我需要把車弄來東岸嗎?』當時我回應,不Jeremy,我不這麼認為。」

接著丹東尼談到自己的助理教練亞特金森(Kenny Atkinson),當時他向丹東尼說道:「你知道嗎,這小子有點東西。」隨後丹東尼回答:「老天我沒看到,真的有嗎?」接著丹東尼就被說服,表示「好啊,那我們就試試看。」

隨後丹東尼表示,他沒記錯的話安東尼(Carmelo Anthony)受傷了,球隊在禮拜五於主場迎戰紐澤西:「然後就這是這樣了。我的意思是,這件事爆發了,有史以來最棒的時刻。」

不過丹東尼的回憶與事實稍有落差,有網友糾正林書豪不是簽下10天合約,而林書豪在林來瘋爆發前其實就是正常替補,才剛在與火箭的比賽上場20分鐘,而安東尼也是在林來瘋2月4日對籃網後才受傷。

