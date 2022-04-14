MLB》單場三響砲轟垮洋基！ 小葛雷諾獨居全壘打王（影音）

小葛雷諾單場3響砲敲出4支安打都是長打。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在主場迎戰藍鳥之戰，藍鳥全壘打王小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）可說是隻手就把條紋大軍轟垮，他單場4打數敲3轟且全是長打灌進4分打點，終場藍鳥以6：4擊敗洋基。

小葛雷諾今天前兩打席都對洋基王牌先發柯爾（Gerrit Cole）開轟，洋基則在5下靠著瑞佐（Anthony Rizzo）與賈吉（Aaron Judge）「背靠背」開轟，和拉梅修（DJ LeMahieu）的二壘安打追平比數。

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藍鳥在7上史普林格（George Springer）適時安打以4：3超前，8上小葛雷諾再度開砲，攜手查普曼（Matt Chapman）在此局增添2分保險分，下個半局洋基雖然靠托瑞斯（Glerber Torres）本季首轟追回一分，但9下未能突破藍鳥終結者羅馬諾（Jordan Romano）封鎖，以4：6吞敗，羅馬諾收下本季第4次救援成功，獨居聯盟救援王。

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小葛雷諾今天單場4支4，壘打數高達16，他不僅以8次複數全壘打場次名列藍鳥隊史23歲球員第一人，生涯第二度三響砲的他也以23歲又28天之齡，成為大聯盟史上第二年輕繳出2度三響砲的打者，同時他也是藍鳥隊史第三位不只一次單場比賽轟出三響砲的球員。

今日兩隊先發投手的表現都不算優異，柯爾主投5.2局失掉3分都是被小葛雷諾打的，另送出6次三振與1次保送，藍鳥先發貝里歐斯（Jose Berrios）主投5局，被打2發全壘打失掉3分，送出5次三振與3次保送。

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