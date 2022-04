MLB》單場三響砲轟垮洋基！ 小葛雷諾獨居全壘打王（影音）

小葛雷諾單場3響砲敲出4支安打都是長打。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕洋基在主場迎戰藍鳥之戰,藍鳥全壘打王小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)可說是隻手就把條紋大軍轟垮,他單場4打數敲3轟且全是長打灌進4分打點,終場藍鳥以6:4擊敗洋基。

小葛雷諾今天前兩打席都對洋基王牌先發柯爾(Gerrit Cole)開轟,洋基則在5下靠著瑞佐(Anthony Rizzo)與賈吉(Aaron Judge)「背靠背」開轟,和拉梅修(DJ LeMahieu)的二壘安打追平比數。

藍鳥在7上史普林格(George Springer)適時安打以4:3超前,8上小葛雷諾再度開砲,攜手查普曼(Matt Chapman)在此局增添2分保險分,下個半局洋基雖然靠托瑞斯(Glerber Torres)本季首轟追回一分,但9下未能突破藍鳥終結者羅馬諾(Jordan Romano)封鎖,以4:6吞敗,羅馬諾收下本季第4次救援成功,獨居聯盟救援王。

