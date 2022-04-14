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中職》「桃園日」即將開辦 首日新屋區給桃猿招待

2022/04/14 12:25

慶祝Rakuten樂天冠名球場，4/19（二）起迎接首場桃園日。（樂天桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕慶祝Rakuten樂天冠名球場，4/19（二）起迎接首場桃園日，桃園市共13區一起來挺桃猿，新屋區、觀音區、大園區、大溪區、龍潭區、蘆竹區、龜山區、桃園區、中壢區、平鎮區、八德區、楊梅區、復興區將輪番登場共挺桃猿，4/19（二）新屋區日將邀請新屋在地「新奇屋幼兒園」為全猿主場進行開場表演。

桃園市各區學生憑專案兌換券或市民本人憑身分證件於指定日期/場次至樂天桃園棒球場售票口可兌換一張當日正式內野票券乙張（無身分證之孩童須出示健保卡與戶口名簿），學生專案兌換券及各區可兌換之日期/場次可洽桃猿官方網站或粉專查詢，專案票券限量提供，與市民一起分享冠名榮耀。

4/19（二）球賽現場將推出憑專案招待票券加價升等尊猿席及ROCK SEAT方案，區民優惠商品專區，新奇屋幼兒園開場表演，接下來的區民招待場次皆比照辦理，賽前皆有各區節目，歡迎區民踴躍入場，共挺桃猿！

球團呼籲，非該區適用日期請勿於現場兌換此專案票券，同行者可優惠購買當日票券300元一張（最多可購4張），此方案僅適用現場購票不得選位，欲選區位者仍應至全家預售系統購買。球團保有本專案修改停止解釋改變招待區域等權利。

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