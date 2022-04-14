排球》屏東排球選手拿下好成績 潘孟安接見選手肯定好表現

縣長潘孟安接見排球績優選手肯定表現（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕110學年度國中排球聯賽及企業17年甲級排球聯賽日前落幕，新園國中勇奪國中男子及女子組季軍、潮州國中獲得男子組亞軍，屏東台電則是連續8年得到企業排球聯賽總冠軍，屏東縣長潘孟案今日（14日）於縣府南北通道接見這群屏東排球好手，肯定選手們的表現，也致贈獎金為選手加油。

潘孟安表示，潮州國中男排隊拿下睽違20年來國中排球聯賽的首座亞軍、新園國中男女排隊也分別拿下男女組的季軍，締造屏東縣排球發展的一個重大里程，而縣府與台電公司共組「屏東台電男子排球隊」，在企業17年甲級排球聯賽中歷經了20場例行賽及2場總冠軍賽，完成8連霸，代表著屏東縣五級排球發展的豐碩成果。

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潘孟安指出，希望選手們繼續的努力加油，在經過多次的萃鍊後爭取更好的成績，並且透過經驗的傳承，讓排球運動更加的發揚，讓屏東的孩子在台灣發光發熱。

新園國中三年球員林柏廷說，這次的比賽讓球員更加凝聚在一起，經驗也更加豐富，遇到亂流時不再慌張，透過互相鼓勵來渡過難關，未來將會繼續留在屏東打球爭取更好的成績。

縣長潘孟安接見排球績優選手肯定表現（記者葉永騫攝）

縣長潘孟安致贈訓練補助金給八連霸的屏東台電排球隊（記者葉永騫攝）

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