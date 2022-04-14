晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

排球》屏東排球選手拿下好成績 潘孟安接見選手肯定好表現

2022/04/14 12:34

縣長潘孟安接見排球績優選手肯定表現（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕110學年度國中排球聯賽及企業17年甲級排球聯賽日前落幕，新園國中勇奪國中男子及女子組季軍、潮州國中獲得男子組亞軍，屏東台電則是連續8年得到企業排球聯賽總冠軍，屏東縣長潘孟案今日（14日）於縣府南北通道接見這群屏東排球好手，肯定選手們的表現，也致贈獎金為選手加油。

潘孟安表示，潮州國中男排隊拿下睽違20年來國中排球聯賽的首座亞軍、新園國中男女排隊也分別拿下男女組的季軍，締造屏東縣排球發展的一個重大里程，而縣府與台電公司共組「屏東台電男子排球隊」，在企業17年甲級排球聯賽中歷經了20場例行賽及2場總冠軍賽，完成8連霸，代表著屏東縣五級排球發展的豐碩成果。

潘孟安指出，希望選手們繼續的努力加油，在經過多次的萃鍊後爭取更好的成績，並且透過經驗的傳承，讓排球運動更加的發揚，讓屏東的孩子在台灣發光發熱。

新園國中三年球員林柏廷說，這次的比賽讓球員更加凝聚在一起，經驗也更加豐富，遇到亂流時不再慌張，透過互相鼓勵來渡過難關，未來將會繼續留在屏東打球爭取更好的成績。

縣長潘孟安接見排球績優選手肯定表現（記者葉永騫攝）

縣長潘孟安致贈訓練補助金給八連霸的屏東台電排球隊（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。