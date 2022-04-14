NBA》遭驅逐出場大暴怒 黃蜂前鋒拿牙套誤丟小女生（影音）

Somebody get me in contact with the young lady. That’s unacceptable. https://t.co/MlLZjMgcBF — Miles Bridges （@MilesBridges） April 14, 2022

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂今日在附加賽以103：132慘敗老鷹無緣晉級季後賽，比賽末段布里吉斯（Miles Bridges）更在被驅逐出場後，拿牙套砸到一位年輕女性觀眾，賽後他也發推文表示歉意，並希望聯繫該受害者。

布里吉斯本季各項成績都進步許多，不過今天在關鍵戰僅拿下12分4籃板4助攻的表現，第四節剩下6分39秒時更因為技術犯規被驅逐出場，在退場後主場的老鷹球迷便向他嘲諷，而他也忍不住性子，直接將自己的牙套給丟出去，但沒打到嘲諷他的球迷，反而波及到一旁的年輕女球迷。

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賽後布里吉斯在受訪時坦言，自己對很多吹判感到失望，「我讓情緒掌控了自己，有人向我叫囂，然後我丟到了小女孩，這件事對我來說是不能接受的，我也會負起全責。」布里吉斯表示他將接受任何聯盟對他的處置，而且他打從心裡向那位女孩道歉，且希望能夠聯繫到他。

布里吉斯（中怒吼者）在第四節情緒激動地向裁判抗議，最終被吹技術犯規遭驅逐出場。（美聯社）

布里吉斯同時也在自己的推特上轉發他暴怒丟牙套的影片，並希望有人能夠幫他聯繫這名女性，同時再度表示自己的行為是不能被接受的。

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