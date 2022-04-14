T1》40歲張智峰復出為本季最大驚奇 最具冠軍相還是海神

張智峰。（資料照，桃園雲豹提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕T1聯盟元年2021-22球季例行賽進入最後階段，趕在例行賽結束前1個月，聯盟特別舉辦季中媒體大調查活動，吸引42位媒體工作者參加，調查結果顯示，本季聯盟最驚奇的補強是40歲「馴獸師」張智峰復出加盟桃園雲豹，而目前聯盟龍頭高雄海神仍最被看好奪冠。

本季六支球團都在季中進行許多補強，但就屬張智峰復出最具話題，在「哪筆補強最驚奇？」調查項目中獲得69%的選票，而林韋翰加盟特攻僅拿下23.8%的選票排名第二，雖然張智峰日前因為爭球不慎右手掌骨骨折，球季提前報銷，但他的表現確實為雲豹帶來明顯助益，再次證明「40歲仍是一尾活龍」。

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即便林韋翰加盟特攻沒能贏得「最驚奇補強」，但媒體依舊肯定特攻的補強操盤，認為特攻是本季「最佳補強操作球隊」，陣中的大物新秀阿巴西在新人球季的超狂演出，也以2票的差距擊敗台啤英熊一哥蔣淯安，成為「本季表現最驚奇的本土球員」。

至於「哪隊現在最具總冠軍相？」還是由聯盟龍頭高雄全家海神掄元，拿下高達61.9%的選票，開季至今，海神始終佔據聯盟第一排名，雖然特攻、英熊、太陽都曾進逼，但依舊無法撼動海神龍頭寶座，展現出強大的奪冠實力，也成為媒體看好的關鍵。

台灣運彩xT1聯盟季中媒體大調查結果開箱

哪筆補強最驚奇？

張智峰復出加盟桃園雲豹－69%

林韋翰加盟新北中信特攻－23.8%

周資華交易至臺中葳格太陽－4.8%

德古拉加盟台灣啤酒英熊－2.4%

哪隊是最佳補強操作球隊？

新北中信特攻－47.6%

臺中葳格太陽－33.3%

台灣啤酒英熊－11.9%

高雄全家海神－4.8%

桃園雲豹－2.4%

本季至今哪位本土球員表現最驚奇？

新北中信特攻 阿巴西－35.7%

台灣啤酒英熊 蔣淯安－31%

新北中信特攻 林秉聖－14.3%

臺中葳格太陽 陳靖寰－9.5%

桃園雲豹 張智峰－7.1%

新北中信特攻 謝亞軒－2.4%

哪隊主場最有feel？

新北中信特攻－50%

臺南台鋼獵鷹－16.7%

臺中葳格太陽－9.5%

台灣啤酒英熊－9.5%

高雄全家海神－9.5%

哪隊現在最具總冠軍相？

高雄全家海神－61.9%

台灣啤酒英熊－16.7%

新北中信特攻－11.9%

臺中葳格太陽－9.5%

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