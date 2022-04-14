T1》峮峮、粿粿領軍 PS為最搶眼啦啦隊 本土一哥非蔣淯安莫屬

中信特攻啦啦隊「Passion Sisters」。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕T1聯盟元年2021-22球季例行賽進入最後階段，趕在例行賽結束前1個月，聯盟特別舉辦季中媒體大調查活動，吸引42位媒體工作者參加，在本季最搶眼啦啦隊部分，由中信特攻啦啦隊「Passion Sisters」獲得最高票，另外在「本土扛霸子」一項，則由台啤英熊一哥蔣淯安拿下。

特攻啦啦隊「Passion Sisters」這季由人氣女孩峮峮、粿粿以及貴貴等人領軍，每次現身球場，總吸引一票粉絲目光，因此在這次投票獲得多數媒體肯定，以高達54.8%的得票率贏得「本季最搶眼啦啦隊」；另外，靠著PS助攻，特攻也獲得媒體心中「最佳主場」的肯定，至於雲豹啦啦隊「電豹女」則以38.1%居次，身為一支新成軍的啦啦隊，電豹女在首季已成功吸引目光，實屬難得。

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英熊則被看好有機會在季末甩尾拉尾盤，因為在註冊大限前簽下「馬爾他巨獸」德古拉（Samuel Deguara），團隊戰力暴增，高達40.5%的媒體看好英熊有機會在季末暴衝，而德古拉也以35.7%的得票率，成為「最令人期待的新援」。

同樣的狀況也出現在台中葳格太陽，因為補進了人氣洋將塔克（Anthony Tucker），戰力一樣大升級，在「哪隊最可能在季末拉尾盤？」和「哪位新援表現最令人期待」兩個項目都僅以些微差距輸給英熊和德古拉，排名第二。

英熊不僅被看好能在季末拉尾盤，一哥蔣淯安本季更打出聯盟「扛霸子」的頂級球星身手，一舉比下高雄海神胡瓏貿和特攻阿巴西，而蔣淯安在本季例行賽第二戰作客特攻之戰，在延長賽終了前投進壓哨Logo Shot絕殺特攻的神蹟，更被媒體譽為聯盟本季「最佳時刻」。

台灣運彩xT1聯盟季中媒體大調查結果開箱

哪位新援表現最令人期待？

台灣啤酒英熊洋將 德古拉－35.7%

臺中葳格太陽洋將 塔克－31%

台灣啤酒英熊亞外 林泰樂－16.7%

新北中信特攻亞外 夏樂－11.9%

臺南台鋼獵鷹洋將 雷神－4.8%



本季至今的最佳時刻？

蔣淯安壓哨Logo Shot絕殺新北中信特攻－61.9%

阿巴西單場狂飆聯盟紀錄52分－21.4%

馬龍7秒得5分驚天逆轉勝高雄全家海神－14.3%

庫薩斯再見補籃絕殺新北中信特攻－2.4%



哪隊啦啦隊表現最搶眼？

新北中信特攻Passion Sisters－54.8%

桃園雲豹電豹女－38.1%

臺南台鋼獵鷹Wings Girls－4.8%

台灣啤酒英熊小調啤－2.4%



哪隊主場最有feel？

新北中信特攻－50%

臺南台鋼獵鷹－16.7%

臺中葳格太陽－9.5%

台灣啤酒英熊－9.5%

高雄全家海神－9.5%



誰是聯盟本土扛霸子？

台灣啤酒英熊 蔣淯安－88.1%

新北中信特攻 阿巴西－7.1%

高雄全家海神 胡瓏貿－4.8%



哪隊最可能在季末拉尾盤？

台灣啤酒英熊－40.5%

臺中葳格太陽－35.7%

新北中信特攻－16.7%

桃園雲豹－4.8%

高雄全家海神－2.4%

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