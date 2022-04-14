日職》王柏融二軍首轟出爐！ 宋家豪「台灣內戰」飆K（影音）

王柏融與宋家豪今天在二軍同場較勁。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕日職二軍日本火腿與樂天金鷲之戰，王柏融今天繳出單場雙安還有本季二軍首轟的好表現，此役還上演「台灣內戰」，由宋家豪將王柏融給三振出局，終場樂天以3：1逆轉火腿獲勝。
王柏融今天首打席就鎖定樂天先發高田孝一的偏高變化球，一棒掃出右外野方向助隊先馳得點，3下王柏融再度敲安，6下敲出左外野界外飛球出局。
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＼ #王柏融 先制ホームラン‼ ／— ファイターズ on GAORA SPORTS （@gaora_fighters） April 14, 2022
高めに浮いた変化球を捉えた
ライトスタンドへの一発
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兩隊打完前7局還是由火腿以1：0領先，不過到8局上半，樂天靠著火腿的失誤以及小深田大翔的犧牲打追平比數。
8局下半上演台灣內戰，宋家豪在該局登板，宋家豪僅花4球就讓首名打者梅林優貴打出一壘界外飛球出局，下個打席面對王柏融，宋家豪先用一顆噴射球搶到好球數，接著被王柏融連續纏鬥兩球，最終宋家豪在2好0壞的絕對領先下，用變速球將王柏融給三振出局，隨後宋家豪再用145公里直球把野達稀三振出局。
9上樂天靠著太田光在1出局，一、二壘有跑者時的右外野方向長打清光壘包，以3：1超前，9下火腿未能把握得點圈有人的機會無功而返，終場樂天以3：1逆轉奪勝。
＼ 2点差のまま9回へ ／— ファイターズ on GAORA SPORTS （@gaora_fighters） April 14, 2022
2点を失いましたが #福田俊 投手がよく踏ん張った
さあ9回ファイターズ反撃タイムだ
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王柏融今天4打數2安打，打回1分打點吞下1K，打擊率3成64，宋家豪主投1局僅花12球無失分，送出2次三振，防禦率降到3.00。