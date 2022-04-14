T1》台鋼獵鷹拚季後賽門票 最後一週主場例行賽最美啦啦隊全員到齊

Swing一夏女孩日。（台鋼獵鷹提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕T1聯盟即將進入尾聲，各隊比拚戰績激烈，台南台鋼獵鷹上週力退台啤英熊，想衝擊季後賽資格仍有機會，接下來6場賽事皆關鍵，其中23、24日迎來例行賽最後兩場主場，將對上高雄全家海神、台中葳格太陽，而獵鷹除了因拚戰績，也要同步在主場舉辦啦啦隊女孩主題日「Swing一夏」，與球員、球迷共同守住主場。

獵鷹啦啦隊Wings Girls 成員會全員到齊，牙牙、妮妮、Mina、少少、芮兒、Kiwi、梔梔、君白、Faye，將陪同球迷一起捍衛主場。

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獵鷹為了挑戰季後賽，4月初決定由UBA三冠教練劉孟竹暫代主帥，他盼剩下6場，球員們可以不斷嘗試，也加入不少新觀念與戰術，團隊氣氛越發高昂。

獵鷹行銷團隊卯足全力，在最後一週主場賽事行銷主題放在一整季眾多關注與民眾敲碗的啦啦隊「Wings Girls」身上。每一場都在場邊為球員加油的Wings Girls將全員到齊，一起為球員加油。

「Swing一夏」主題週主視覺以夏日女孩為主，襯托豔陽高照的台南觀光勝地，剛好對戰組合為海神與太陽，也意味著夏日到來，海灘風格融入其中。現場Wings Girls也分別安排於鷹Shop店長、甜心小編、S Wing驗票員、灶咖女主廚、最美指揮官（交管）等的職位與大家近距離互動。獵鷹主場傳統全台最辣DJ妖嬌、大嘻哈強棒主持魏買加與播報員Mike也將在最後一週主場賽事帶給大家難忘的體驗。

台南台鋼獵鷹最美啦啦隊全員到齊。（台鋼獵鷹提供）

台南台鋼獵鷹最美啦啦隊全員到齊。（台鋼獵鷹提供）

台南台鋼獵鷹最美啦啦隊全員到齊。（台鋼獵鷹提供）

台南台鋼獵鷹最美啦啦隊全員到齊。（台鋼獵鷹提供）

台南台鋼獵鷹最美啦啦隊全員到齊。（台鋼獵鷹提供）

台南台鋼獵鷹最美啦啦隊全員到齊。（台鋼獵鷹提供）

台南台鋼獵鷹最美啦啦隊全員到齊。（台鋼獵鷹提供）

台南台鋼獵鷹最美啦啦隊全員到齊。（台鋼獵鷹提供）

台南台鋼獵鷹最美啦啦隊全員到齊。（台鋼獵鷹提供）

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