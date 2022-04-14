T1》挺籃球更要反毒！海神球星無懼疫情升溫 南下擔任反毒大使

挺籃球更要反毒！職籃海神球星無懼疫情升溫，南下擔任反毒大使，將邀200名青少年一起宣誓反毒。（警方提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄在地職業籃球隊「高雄全家海神」，首度跨界與高雄市政府警察局合作，由人氣高的本土球星胡瓏貿及外籍球星亞歷山大，無懼升溫疫情南下高雄，穿上帥氣的警察制服，擔任反毒大使，今在警察局外拍攝照，一同和帥警們宣誓反毒，意外吸引路人圍觀，4月17日下午15點，也將邀請約200位高市國、高中（職）籃球隊學生觀賞高雄海神隊比賽。

為了準備適合讓兩位身高超過195公分球星穿著的制服，高市警局事前向身材高大魁武的官警借衣，花了多天才找出曾是前警光籃球隊球員、現任前鎮分局勤指中心主任于智任，商借警察制服讓球星穿。

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挺籃球更要反毒！職籃海神球星無懼疫情升溫，南下擔任反毒大使，將邀200名青少年一起宣誓反毒。（警方提供）

人氣本土球星胡瓏貿今和外籍球星亞歷山大現身警察局門口拍照，馬上吸引民眾目光、驚呼，少年警察隊為宣導青少年反毒、從事正當休閒娛樂、運動，以強化青年學子培養樂觀正向的態度，特別邀請2位人氣球星擔任反毒大使，提高青少年關注度。

警局公關室主任陳柏彰表示，將送給官網臉書、IG的粉絲朋友們4月17日（高雄海神隊VS桃園雲豹）在高雄小巨蛋的賽事門票，防疫期間入場請配合實名（聯）制，並落實個人防護措施，配帶口罩、量體溫、酒精消毒，以保障觀賞球賽的安全，即日起至4月16日12時止，每天下午15至21時至市警局，出示官網臉書貼文按讚及追蹤本局IG畫面，即可免費獲得2張門票，送完為止，人氣球星邀請青少年一起反毒。

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