田徑》打破「牙買加閃電」世界紀錄 美國傳奇菲利克斯宣布季末退休

美國田徑名將菲利克斯宣布季末退休。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕36歲的美國田徑名將菲利克斯（Allyson Felix）去年在東京奧運寫下歷史，今宣布本季結束後就會高掛釘鞋、正式退休。

身為奧運「五朝元老」的菲利克斯，去年在東京於400公尺項目摘銅、1600公尺接力風光奪金，生涯在五環殿堂累積11面獎牌，包括7金、3銀、1銅，超越同胞男子田徑傳奇路易斯（Carl Lewis），成為奧運史上拿下最多獎牌的美國田徑選手。

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另外菲利克斯2019年9度參加世錦賽不僅是美國第一人、也在該屆拿下產後復出首金，以賽史總計12金，超越牙買加「閃電」博爾特（Usain Bolt），獨居史上第一。

菲利克斯先前就表態不會拚戰2024年巴黎奧運，也在考慮今年是否會繼續參賽，而2022年的世界田徑錦標賽將首度在美國舉行，這場7月15日奧勒岡舉辦的大賽可能就是讓菲利克斯決定再戰一年的關鍵因素。

「還是個小女孩的時候，大家都叫我雞腳，我做夢也沒想過能擁有這樣的生涯，」菲利克斯今在社群發文表示，「非常感謝這項改變我人生的運動，我已經為跑步付出一切，這是我第一次不確定自己是否還有什麼能給予的。」

菲利克斯在字裡行間裡鎮重告別，謝謝一路上形塑自己的所有人，並對最後一個賽季道出期許，「這一季重要的不是計時器上的時間，而是關於快樂，今年在賽道上看到我的人，我希望與你們一同分享這些時刻、這些回憶，以及我的感激之情。」

「這個賽季我將為女性而跑、為了給女兒一個更好的未來而跑，也為你們而跑。」菲利克斯最後表示，接下來還會陸續宣布其他消息，「希望能為女性創造更好的世界。」

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