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HBL》新竹高商女籃完成乙組三連霸 市長林智堅接見冠軍女孩

2022/04/14 16:20

新竹高商女籃締造新隊史、完成HBL乙組三連霸、市長林智堅接見冠軍女孩，大讚是新竹之光。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光復高中勇奪今年全國HBL甲組首座男籃冠軍獎盃後，新竹高商女籃隊也以全勝之姿奪下HBL乙組冠軍，且完成三連霸紀錄，締造隊史最佳成績。市長林智堅今天接見這群冠軍女孩，並贈送球員帽T，及頒發6萬元獎勵金，大讚竹商女籃是新竹之光！。

新竹高商106、107學年度以1、2分之差敗給對手，無緣晉級全國，但從109學年度起連續3年以全勝之姿稱霸賽場，從第一季12勝、第二季24勝到第三季36完成全勝紀錄，今年冠亞軍賽更以80比45輕取永春高中，創隊史新紀錄。

林智堅恭喜新商女籃隊拿下三連霸佳績，他說，新竹市近幾年籃球項目具極大的斬獲，繼光復高中奪下HBL甲組男籃冠軍，新商女籃隊也不負眾望締造三連霸目標，完成跨季36連勝傲人成績，再為新竹市增添榮耀。

新商女籃總教練陳姿汶是創下此項佳績的重要功臣，更榮獲此次HBL乙組女籃最佳教練獎，她公開三連霸秘訣，雖然已是第3次奪下金盃，但每一次踏上賽場，都像是第一次，感謝學校的支持及許多背後推手，讓選手們能在場上無後顧之憂。

校長劉曉雯則提到，這群新商女籃冠軍女孩，其中高三選手有的已獲保送進台北市大甲一、靜宜大學及台體大甲一校隊，未來也會到大學端續拼大專盃聯賽。

此外，今年HBL賽場上不管甲組或乙組都能看到新竹市身影，除光復高中、新竹高商奪冠，成德高中也在乙組男籃獲進軍八強的好成績。

新竹高商女籃締造新隊史、完成HBL乙組三連霸、市長林智堅接見冠軍女孩，大讚是新竹之光。（記者洪美秀攝）

新竹高商女籃締造新隊史、完成HBL乙組三連霸、市長林智堅接見冠軍女孩，大讚是新竹之光。（記者洪美秀攝）

新竹高商女籃締造新隊史、完成HBL乙組三連霸、市長林智堅接見冠軍女孩，大讚是新竹之光。（記者洪美秀攝）

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