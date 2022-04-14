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高球》一代名將呂良煥告別人世 享褒揚令及國旗最高致敬

2022/04/14 16:48

一代高爾夫名將呂良煥於3月15日辭世，今舉行告別式。（高爾夫協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕一代高爾夫名將呂良煥於3月15日辭世，今舉行告別式，國內各界人士雲集，恭送這位一生奉獻高爾夫、為國爭光的球王最後一程。

總統蔡英文、副總統賴清德均送花致意，總統府秘書長李大維代表總統頒發褒揚令與國旗，表彰呂良煥畢生的豐功偉績與忠貞的愛國情操。

高球界資深人士謝永郁、謝敏男、涂阿玉、沈忠賢、黃玥琴、鄭美琦、陳志忠、廖述明、呂西鈞、呂嘉騏，以及各相關團體中華民國高爾夫協會、理事長王政松、台灣職業高爾夫協會理事長陳榮興、長春職業高爾夫協會理事長張德雄等均率隊出席致敬，場面備極哀榮。

呂良煥從小在艱困的環境中成長，靠著苦練而來的精湛球技，在1959年第一屆香港公開賽中勇奪冠軍，一鳴驚人，之後又在1971年第100屆英國公開賽得到第二名，緊接著在法國公開賽拿下冠軍。1972年，他與謝敏男先生搭檔，拿下世界盃團體冠軍，此外還有更多在亞洲和日本所贏得的勝利，總計生涯冠軍達到31座，其中的許多紀錄，在數十年之後的今天，仍難有亞洲球員可以超越。

國旗與褒揚令是國家對於運動員的最高致敬。中華高協理事長王政松指出，呂良煥打開台灣高爾夫在西方世界的知名度，開啟台灣高爾夫的盛世，是一位偉大的運動員，特別是「他對於國家的熱愛、對於國旗以及國號的堅持，勝過一切，」王政松強調：「在一九六○到八○那個外交處境艱難的年代，呂良煥用他精湛的球技，以及高貴的愛國情操，捍衛了我們的國家尊嚴，也讓全世界更多人認識了中華民國。」

高爾夫名將呂良煥告別式。（高爾夫協會提供）

高爾夫名將呂良煥告別式。（高爾夫協會提供）

高爾夫名將呂良煥告別式。（高爾夫協會提供）

高爾夫名將呂良煥告別式。（高爾夫協會提供）

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