全中運》水里商工划船隊4金1銀2銅 傲視全國

全國中等學校運動會西式划船日前在花蓮登場，南投國立水里商工划船隊勇奪4金1銀2銅佳績。（水里商工提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕全國中等學校運動會西式划船競賽，4月8日至4月11日於花蓮鯉魚潭水上運動競技中心登場，南投國立水里商工划船隊，勇奪4金1銀2銅佳績，締造全國高中西式划船項目最輝煌紀錄，且是連8年蟬聯高中男子組團體總冠軍，高中女子組團體則連3年拿下亞軍。

水商表示，該校推展划船運動20年，由國家教練彭坤郎、奧運國手教練汪明輝等在日月潭月牙灣培訓選手，當地水域寬廣、水流平穩，不受潮汐與水流影響，是極佳的水上運動訓練場地；曾代表台灣參加奧運西式划船項目的選手汪明輝，以及女選手黃義婷均是水里商工在日月潭月牙灣培訓出的國際級選手。

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該校西划隊選手，平日必須搭車從學校往返日月潭訓練，校方則要到處募款取得企業贊助，以支應選手接駁車資，此次全中運在教練與選手齊心努力下，於競賽中展現紮實與高強度訓練成果，並在14組強敵中脫穎而出，拿下4金1銀2銅佳績。

教練汪明輝說，此次男子組發揮應有表現，女子組則是與冠軍失之交臂，由於該校女選手人數較少，在競賽中較難與傳統強隊競爭，不過今年也是連3年拿下亞軍，相較前幾年獲得第3、4名，也是有所進步，選手們奮力不懈締造佳績，可說是最好的回報，也不枉校方積極投入資源，打造成划船國手搖籃。

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