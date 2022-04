中職》台灣巨砲陳金鋒來了！攜手連俞涵、楊子儀接力為悍將開球

4月22日由「綠色先鋒」陳金鋒擔任開球嘉賓。(富邦悍將提供)

〔體育中心/綜合報導〕富邦悍將4/22~4/24攜手富邦金控在新莊棒球場舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,「綠色先鋒」陳金鋒4/22賽前號召球迷一同愛地球並開球!曾擔任世界地球日大使的「森林系女神」連俞涵將在4/23擔任開球嘉賓,近年推廣無肉生活的「蔬食男神」楊子儀在4/24共襄盛舉為比賽開出好球,歡迎家人們一同響應綠色賽事的環保生活。

響應富邦金控「Run For Green」低碳願景,富邦悍將今年與富邦金控攜手打造綠色主場,並邀請台灣體壇極具影響力的台灣巨砲陳金鋒擔任「綠色先鋒」,邀請球迷朋友將永續落實在日常生活中,一起為守護環境做對的事!4/22陳金鋒將在新莊棒球場與大家見面,號召球迷一同加入愛地球的行列!

「森林系女神」連俞涵因戲劇《一把青》備受矚目,去年更曾參與《茶金》演出,除了演員之外連俞涵也有著作家身份,永續與環保是她的日常觀念,推廣保護環境融入生活中,在2017年還曾擔任世界地球日大使,4/23將蒞臨新莊城堡擔任開球嘉賓!

「蔬食男神」楊子儀從主持外景節目打開知名度,近年來響應蔬食生活,是台灣第一位公開表示不接葷食代言的藝人,創立網路平台及Podcast節目,推廣蔬食無肉的理念,4/24邀請悍將家人們在賽前進行一場蔬食約會,為比賽開出好球!

悍家人一同力行環保生活!4/23、4/24進場球迷只要憑內野有價票券入場,即可獲得「環保餐具三件組」,每日限量1000份,數量有限送完為止。兩天活動現場還有永續手作體驗攤位,將使用新莊棒球場拆卸下的全壘打牆帆布,透過兩道簡單的工序,讓家人們親手製作獨一無二的悍將鑰匙圈,每日限額150名,只要APP點數10點即可兌換參加,響應愛地球又可擁有獨一無二的手作好禮。

此外,為響應「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」環保主題,4/23、4/24富邦金控旗下四大子公司於場外也有豐富精彩的闖關活動!結合「富邦人壽-河川保育 」、「台北富邦銀行-富邦奈米2號【投永續】 」、「富邦產險-陸海空大隊捍衛環境 」、「富邦證券-投資我們的星球 」四大永續主題,除讓民眾透過互動了解綠色金融,挑戰完成者還可獲得每日限量闖關好禮。

04/22-04/24主題日三天比賽的5局中場,還有精彩活動等著家人上台同樂,有機會獲得限量主題好禮。永續生活從你我做起,邀請大家一起享受球場綠生活!更多詳細的活動內容請上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。

「森林系女神」連俞涵將在4月23日蒞臨新莊開球。(富邦悍將提供)

4月24日「蔬食男神」楊子儀擔任開球嘉賓。(富邦悍將提供)

