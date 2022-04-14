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中職》陳韻文本季首救援就開劇場 被虧不要一直衝收視率

2022/04/14 19:25

陳韻文。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕尋求救援王4連霸的統一獅陳韻文，昨天拿下本季第1場救援成功，但是造成緊張局面的「小文劇場」再度上演，被虧不要一直衝收視率，讓陳韻文只能苦笑。

陳韻文本季前3場出賽都沒有救援機會，投2.1局只用18球，連續解決7名打者，昨天出戰樂天桃猿是今年首次的救援機會，但是第9局一上場就四壞球保送林立，再被成晉安打，1出局後被攻佔二、三壘，所幸二壘手林靖凱演出接殺再傳三壘的雙殺守備，讓陳韻文驚險拿下救援成功。

陳韻文表示，因為是本季第1次救援機會，太急著想為球隊守住勝利，球拿起來就投，沒有針對打者的優缺點設定投球策略，最不好的是對林立那個打席，先搶到2好球後想要三振打者而投引誘球，卻投成明顯的壞球，完全沒有引誘性還變成四壞球，變成背負壘上有人的壓力而更不好投，被成晉安打後教練喊暫停，其實沒有特別說什麼，只是讓他喘口氣、放鬆心情，也很感謝隊友守備幫忙。

陳韻文表示，賽後總教練林岳平和隊友都說幹嘛製造緊張，首席教練高志綱更表示：「不要一直衝高收視率好嗎？」讓他只能苦笑以對，今天有和教練團討論如何去保持前3場的好狀況，希望不要再開劇場。

陳韻文去年創下中職史無前例的救援王3連霸，也達成生涯100救援里程碑，目前116場救援和林岳平保持的129救援只差13場。陳韻文表示，今年第1場救援到手有「頭過身就過」的感覺，自己總教練創下的紀錄，當然要留在自己球隊。

陳韻文。（記者李惠洲攝）

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