全中運》國內疫情延燒 花蓮全中運晚間緊急宣布延期

原本將在16日開幕的全中運宣布延期。（花蓮縣政府提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕原定在4月16日至4月21日在花蓮舉行的111年全國中等學校運動會，由於國內近期疫情延燒，今天晚間花蓮縣長徐榛蔚緊急宣布，因為考量參賽選手、教練的健康，和教育部開會討論後確定延期，但延後的日期尚未定案。

今年全中運將有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、跆拳道、舉重、射箭等22個運動項目，其中自由車場地賽和柔道已經結束賽程。總計本屆全中運多達1萬5000多名選手同場競技，但受到疫情衝擊，目前已經有超過100名選手因被匡列隔離或確診，無法到花蓮參賽。

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雖然今天下午的體育署例行記者會宣布，全中運仍朝著正常舉辦的方向來走，但礙於疫情持續延燒，花蓮縣政府晚間緊急召開記者會，縣長徐榛蔚緊急宣布今年的全中運將延期舉行。

徐榛蔚表示，花蓮縣政府上週已向教育部和體育署不斷溝通因為疫情延燒，比賽是否延期，因此已在4月8日先宣布比賽將閉門進行。不過，這兩天全國疫情升溫，且確診人數快速上升，為了保障選手、教練及家長老師安全，下午執委會和教育部再次溝通也取得同意，從4月16日起包含開幕式、比賽都延後舉行，至於延到何時，仍得視疫情狀況。

徐榛蔚強調，由於109年的屏東全中運也曾有過延期的情況，體育署會有相關的方向和配套措施；至於聖火傳遞部分，仍會繼續傳到花蓮縣，完成傳遞任務。

此外，選手、教練的住宿部分，已經和飯店、旅館民宿取得共識，將和花蓮縣政府合作，退訂房完全以服務性質，不會額外收費。

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