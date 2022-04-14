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中職》2好球抓變化球 兄弟值千金一擊來自「日式真傳」（影音）

2022/04/14 23:11

兄弟李聖裕單場3安打。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟右外野手李聖裕今天破除先發二棒打不好的魔咒，單場猛打賞棒打富邦悍將陳鴻文，同時也彌補首局的短打失敗。

李聖裕因為對戰陳鴻文的成績很好，今天獲得擔任先發二棒的機會，首局首打席王威晨就上壘，李聖裕要執行短打，雖然失敗收場，但在3局上扮演攻勢發動機，4局下更敲「值千金」的2出局適時安打。

賽後被問到李聖裕今天猛打賞表現，總教練林威助笑說，「短打還是失敗⋯」由於近期兄弟短打失敗率較高，助總被轉播單位拍到有點無奈，他笑說感覺有點不太順利，「不過李聖裕後來還是有打回來。」不吝於給子弟兵讚賞。

李聖裕表示，看到王威晨上壘，就知道要短打推進，「當下沒點好，很沮喪，有被志豪、家駒學長看到，他們叫我第二打席重新開始，把第一次失敗忘記。」

4局的「值千金」安打，李聖裕在2好0壞的球數完全落後之際，面對陳鴻文落在外角壞球的變化球，他彷彿猜到球一般，伸長手去抓擊球點，一棒打出內野，進帳本季首分打點，這一擊來自「日式真傳」。

李聖裕透露，平野教練和林桑最近在練習中都有指導，「2好球之後，可以去設定打變化球，直球來的話，可以出棒快一點去破壞。」

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