中職》胡智為8局失1分 統一連兩天拉下排名首位球隊

胡智為。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕統一獅專打戰績第1球隊，胡智為先發8局只失1分，以6:5擊敗味全龍，繼前一戰的樂天桃猿，再把味全拉下排名首位寶座。

胡智為剛開賽有些不穩，第1局被擊出2支安打，第2局被鈦龍打出來台首轟的陽春全壘打，此後有效壓制味全攻勢，面對最後22名打者只被擊出1支安打，第7局因為2次失誤，1出局被攻佔三壘仍力保不失分，拿下本季首勝。

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2局下統一先靠四壞球上壘，邱智呈二壘打攻下追平分，第3局林子豪和潘武雄連續二壘打再下一城，2:1超前。

第6局統一攻勢再起，陳鏞基和邱智呈安打，2出局後陳重廷和陳傑憲連續選到四壞球，擠回第3分，第7局觸身球上壘後，李丞齡和施冠宇安打攻下2分，將比數拉開到5:1。

第8局統一率先上場的陳傑憲擊出二壘打，林靖凱被觸身球，林岱安短打推進後，李丞齡高飛犧牲打追加1分。

9局上統一起用今天剛上一軍的傅于剛，被吳東融、陳品捷和吉力吉撈連續安打失1分，沒有解決任何打者就退場，留下二、三壘跑者，統一再換上劉軒荅，一上場被李凱威轟出三分砲，味全追到5:6，逼得統一換上連3天出賽的終結者陳韻文，投1局無失分、無安打，讓味全一分之差飲恨。

鈦龍開轟。（記者李惠洲攝）

林子豪二壘安打。（記者李惠洲攝）

施冠宇貢獻2分打點。（記者李惠洲攝）

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