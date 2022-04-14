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全中運》因疫情緊急延期 部分已開賽項目仍會完成

2022/04/14 23:34

全中運原預計16日至21日在花蓮登場，部分賽事已提前舉行，會按照原定計畫完賽。（花蓮縣政府提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕原定在4月16日至4月21日在花蓮舉行的111年全國中等學校運動會，由於國內近期疫情延燒，今天晚間花蓮縣長徐榛蔚緊急宣布延期，但是目前已經開始的比賽項目，考量選手及教練以及抵達比賽現場，將會按照原定計畫完賽。

有關賽事部分，除目前已完成之柔道、划船、射擊比賽種類外，4月15日（含）以前開始比賽的種類，包括網球、跆拳道品勢、舉重、射箭、輕艇（含龍舟）、滑輪溜冰等6種，考量選手、教練及相關人員均已抵達賽事現場且已召開技術會議，將依原訂賽程正常進行；至於4月16日以後開始的運動種類，則延期辦理，後續將與花蓮縣政府討論復辦時間。

不過，全中運延期將影響選手升學，體育署晚間表示，將循109年全中運延期舉辦的模式，盡速公告以其他一年內全國性賽事，作為申請甄試資格及成績採計的替代方案。

※繼續辦理比賽：

輕艇（含龍舟）、跆拳道（品勢）、滑輪溜冰、網球、舉重、射箭

※延期辦理比賽：

體操（競技與韻律）、跆拳道（對打）、游泳、羽球、田徑、桌球、軟式網球、空手道、角力、卡巴迪、自由車（公路、計時、登山賽）、拳擊、木球、擊劍

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