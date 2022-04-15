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MLB》超狂快腿！運動家大物敲一壘安打 15.9秒衝回本壘（影音）

2022/04/15 08:00

〔體育中心／綜合報導〕本季將陣中主力清空邁向重建的運動家隊，今天在帕什（Cristian Pache）一壘安打，靠失誤對手失誤直接衝回本壘的超狂快腿帶領下，以6：3擊敗光芒，系列賽4戰以3勝1敗帶走勝利。

帕什是前勇士隊的大物外野新秀，在今年於歐森（Matt Olson）交易案從勇士加盟運動家，小聯盟時期他的速度就被球探給出高達70的評價（20-80量尺，70為遠高於平均），除此之外他更有著滿分80分的守備評價。

今天帕什在2上一、二壘有跑者時，敲出一支中間方向穿越的一壘安打，球一路滾到左中外野，光芒左外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在守備時把球給撞掉，球一路滾到中外野大牆，中外野手基爾梅爾（Kevin Kiermaier）得苦苦追趕，在傳球時更一度掉球，帕什便一路從本壘繞一圈跑回本壘，幫助球隊取得3：0領先，根據數據，帕什在該次跑壘的衝刺速度為每秒27.8英呎，高於大聯盟平均，僅花15.9秒就繞完四個壘包。

帕什敲出一壘安打後一路從本壘繞一整圈跑回本壘得分。（美聯社）

後續運動家在3到5局又各得1分，終場以6：3擊敗強敵光芒，開季4勝3敗表現不俗，厄文（Cole Irving）主投6.1局失3分，拿下本季首勝，賽後他也談起帕什的表現：「看他打球真的很好玩，他是個充滿能量的球員，我們很高興能夠擁有他。我很高興我們穿著一樣的球衣。」

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