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MLB》詭異怪風！ 水手竟單局三度漏接內野小飛球（影音）

2022/04/15 08:34

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥素有「風城」之稱，今日水手作客白襪主場的比賽就飽受當地強風所苦，水手內野手竟在單局三度出現內野高飛球無法處理的場面。

白襪今日與水手的比賽，在5下白襪0：2落後時，當地吹起最大風速達30英哩的怪風，讓水手的內野防守深受所苦，2出局時安格爾（Adam Engel）敲出游擊方向的內野小飛球，想不到強風竟吹到讓球直接飛到三壘界外區，沒有人能接到該球。

接著安格爾再敲出捕手前的飛球，這次換捕手完全接不到，安格爾直接跑到二壘進佔得點圈，同個半局，下棒的柏格（Jake Burger）再度敲出內野高飛球，怪風又再次讓球吹到水手內野無人能夠判斷的地方，最終該球落地，白襪也因此追回1分，該球甚至沒有被記成失誤，而是內野安打外帶1分打點。

6局上半怪風依然不止，白襪的內野防守也因此發生漏接的問題，不過最終該局白襪沒有因此失分。可惜怪風雖然幫助白襪追近1分，但水手仍舊靠著單場三轟的火力下，以5：1帶走勝利。

白襪隊柏格。（USA TODAY Sports）

賽後靠著怪風進帳1分打點的柏格談起自家主場的怪風：「球在空中大概改變了5次方向，你不能因為任何一顆掉下來的球去怪罪任何人。真的很難判斷球會掉到哪個地方。」，西茲（Gavin Sheets）說：「每個人在接這種球時都會幫助彼此，因為你根本不知道球會跑去哪，那球至少在空中移動了20英呎吧。」

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