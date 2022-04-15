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MLB》鬼神紀錄被滿貫彈粉碎 大谷「魔鬼指叉」首度挨轟（影音）

2022/04/15 09:57

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使球星大谷翔平今天再度同場二刀流，對戰遊騎兵力拚本季首勝，不過他在2局下遭遇亂流，挨了一發滿貫砲，這也是他旅美生涯5年首次投指叉球被敲全壘打。

大谷翔平首局就獲得隊友火力支援，1局上靠著連續安打的串連攻下2分，包括「神鱒」楚奧特（Mike Trout）中外野陽春砲。大谷翔平1局下因隊友守備失誤，讓對手攻佔二壘，但他單局飆2K，再解決掉賈佛（Mitch Garver）化解失分危機。

而大谷翔平在2局下遭遇亂流，先是被N.洛爾（Nathaniel Lowe）和賈西亞（Adolis Garcia）連續擊出安打，雖然三振了前隊友.卡胡（Kole Calhoun），但隨後保送了W.卡胡（Willie Calhoun），讓遊騎兵攻占滿壘，大谷翔平面對下一棒遊騎兵第9棒捕手海姆（Jonah Heim），率先取得2好0壞的球數優勢，而大谷在2好球之後的被打擊率只有0.023，86打數只被敲出2支安打，另有63K，未料一顆紅中的90.7英里的指叉球，被海姆扛出右外野大牆之外，形成一發滿貫砲，遊騎兵以4：2超前。

這是大谷翔平生涯首次被敲滿貫砲，同時也是他的指叉球首度挨轟，據《ESPN Stats & Info》資料顯示，大谷翔平生涯在2好0壞時投出113顆指叉球，累積58打數無安打，未料這樣的鬼神紀錄今天被海姆一棒粉碎。

大谷翔平4局下再被海姆打下1分打點，1人包辦遊騎兵的前5分，大谷退場後，接替的牛棚投手B.莫蘭（Brian Moran）被席格（Corey Seager）敲出右外野2分砲，轉隊首轟出爐，幫助遊騎兵取得7：2的領先，其中1分記在大谷身上，他今天僅投3.2局用70球，以敗戰投手候選人之姿提前退場，被敲6安失6分，另有5K和2次保送，最快球速達99.6英哩。

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