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NBA》未演先轟動！遭對手點名打點對象 綠衫軍藍領悍將正面回擊

2022/04/15 10:04

泰斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前剛挺進季後賽的籃網，首輪重演上季對戰戲碼，與東部強權塞爾提克再次交鋒，陣中小將布朗（Bruce Brown）未開打就先口出狂言，放話摧毀對手禁區兩大長人，雖然杜蘭特（Kevin Durant）出面頰緩，不過，遭點名之一的綠衫軍防守悍將泰斯（Daniel Theis）今天也正面反擊。

布朗前天附加賽扮演球隊隱形功臣，繳出18分9籃板8助攻準大三元數據，幫助球隊力退騎士，鎖定東部第7種子，賽後，他欣喜若狂向媒體表示，塞爾提克少了R.威廉斯（Robert Williams），內線嚇阻力不如過往，球隊將朝泰斯（Daniel Theis）、哈佛德（Al Horford）兩人打點。

不過，籃網一哥杜蘭特聽聞此發言後，對布朗的回應頗有微詞，並反駁隊友的言論，「他們兩人（泰斯、哈佛德）都能做到和R.威廉斯相同的事，千萬不要小看他們，我們尊重我們的對手，不需要去多談論什麼，上了場就會見真章。」

遭點名長人之一的泰斯不免被問到相關問題，他也霸氣回應，「他（布朗）能說任何他想說的話，如果他的想法真的是這樣的話，我們就在場上見吧，我們會證明他是錯的。」

布朗。（資料照，美聯社）

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