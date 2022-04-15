羽球》小戴注意！ BWF又想改制恐重啟5局11分投票

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）去年曾討論將現行3局21分，改為5局11分的賽制，但因贊成票未達門檻宣告失敗。據中國羽協指出，BWF有可能在5月再度提出賽制改革，11分制有機會再度列入討論。

世界羽聯（BWF）2018年就曾提賽制改革的想法，希望能將現行的3局21分制，改成5局11分制，盼能提升賽事刺激程度，然而當時投票票數未達三分之二的門檻，戴資穎等多位名將也都表態反對，BWF在去年重啟爐灶，可惜最後仍因贊成票未達總票數三分之二的門檻，宣告提議失敗。

請繼續往下閱讀...

中國羽協近日指出，世界羽聯有可能在5月進行賽制改革，11分制有機會再度列入討論。BWF主席拉爾森（Poul Erik Hoyer Larsen）曾表示，自己想更改變現有的計分制度，認為大家現在都太過於保守，讓羽球運動停滯不前，11分制只是為了讓羽球運動能跟上其他國際運動潮流的諸多策略之一，認為這能增加比賽觀賞性，也能縮短比賽時長，直指能使選手和球迷都受益，然而自己需要多於三分之二的票數才能通過，但無奈支持的人始終不多。

世界球后戴資穎之前受訪時曾對此表達過意見，自己比較喜歡21分的賽制，「之前我打過11分制的比賽，少了拉鋸的感覺，速度很快，如果我失誤多，很快就會輸了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法