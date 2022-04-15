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MLB》前百大新秀最強左投！ 教士大物明對衛冕軍生涯初登板

2022/04/15 11:06

戈爾將在明天對勇士迎來生涯初登板。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊農場頭號左投，前百大第一左投戈爾（MacKenzie Gore）將在明天先發對陣衛冕軍勇士隊，迎來他大聯盟生涯的初登板。

教士近期再度受到傷病潮影響，前塞揚強投史奈爾（Blake Snell）因左大腿傷勢在今天被放進傷病名單當中，教士也確定要讓戈爾在明天的比賽中先發對上勇士隊，迎來大聯盟初登板。

戈爾在2017年首輪第三順位被教士隊選進，從2018年起直到今年，連續5年都入選大聯盟百大新秀排行榜中，2019年拿下小聯盟最佳投手殊榮，2020年與2021年不僅排名百大新秀前10，更蟬聯10大新秀左投第一人。

其實戈爾原本在去年就要迎來大聯盟初登板，但卻受到水泡傷勢與疑似投球失憶症影響投球機制，面臨小聯盟生涯最低落的一年，本季他的排名直接跌落大聯盟百大新秀第86名，也落到10大左投第6名，在《棒球美國》與《Baseball Prospectus》兩個百大新秀排行，戈爾更是直接跌落榜外。

今年戈爾在大聯盟春訓主投4場有2場先發，12局的投球送出16次三振，僅3次四壞保送，被打8支安打含2轟，失掉6分都是自責分，防禦率4.50，本季在小聯盟3A戈爾有一場先發，主投5局僅被打2支安打，送出7次三振沒有保送也沒有失分。

戈爾的武器庫相當完備，不僅有著95英哩以上的火球，曲球、滑球與變速球在本季的球探報告中都有著平均以上的分數，在他小聯盟評價最優異的期間，曾兩度被認為是天花板最高的左投。

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