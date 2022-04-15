MLB》夯長打連4戰敲安 大谷投不滿4局挨滿貫彈苦吞2連敗

大谷翔平今天先發3.2局失6分，苦吞本季第2敗。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使球星大谷翔平本季第2度同場二刀流，先發對戰遊騎兵僅先發3.2局，挨了一發滿貫砲共失6分；打擊方面4打數敲出一支二壘安打，連4戰敲安，天使終場以5：10不敵遊騎兵，大谷苦吞2連敗，本季首勝和首轟都還沒出爐。

大谷翔平首局就獲得隊友火力支援，1局上靠著連續安打的串連攻下2分，包括「神鱒」楚奧特（Mike Trout）中外野陽春砲。但大谷在2局下遭遇亂流，在滿壘時被遊騎兵第9棒捕手海姆（Jonah Heim）敲出滿貫彈，這是他生涯首度被轟滿貫砲，也是個人指叉球首次挨轟。

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大谷翔平4局下再被海姆打下1分打點，全場3安猛打賞，包辦遊騎兵的前5分，大谷退場後，接替的牛棚投手B.莫蘭（Brian Moran）被席格（Corey Seager）敲出右外野2分砲，轉隊首轟出爐，幫助遊騎兵取得7：2的領先，其中1分記在大谷身上，他今天僅投3.2局用70球，以敗戰投手候選人之姿提前退場，被敲6安失6分，另有5K和2次保送，防禦率漲至7.56，最快球速達99.6英哩（約160.3公里）。

打擊方面，大谷翔平前3打數無安打，吞下2次三振，另外獲得1次四壞球保送，9局上最後打席敲出右外野二壘安打，打擊率略升至1成72。天使最後雖然靠馬許（Brandon Marsh）的適時安打追回1分，但仍於事無補，天使終場以5：10輸球，中斷2連勝，而遊騎兵則是中止2連敗。

大谷翔平連4戰敲安。（法新社）

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