晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》夯長打連4戰敲安 大谷投不滿4局挨滿貫彈苦吞2連敗

2022/04/15 12:07

大谷翔平今天先發3.2局失6分，苦吞本季第2敗。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使球星大谷翔平本季第2度同場二刀流，先發對戰遊騎兵僅先發3.2局，挨了一發滿貫砲共失6分；打擊方面4打數敲出一支二壘安打，連4戰敲安，天使終場以5：10不敵遊騎兵，大谷苦吞2連敗，本季首勝和首轟都還沒出爐。

大谷翔平首局就獲得隊友火力支援，1局上靠著連續安打的串連攻下2分，包括「神鱒」楚奧特（Mike Trout）中外野陽春砲。但大谷在2局下遭遇亂流，在滿壘時被遊騎兵第9棒捕手海姆（Jonah Heim）敲出滿貫彈，這是他生涯首度被轟滿貫砲，也是個人指叉球首次挨轟。

大谷翔平4局下再被海姆打下1分打點，全場3安猛打賞，包辦遊騎兵的前5分，大谷退場後，接替的牛棚投手B.莫蘭（Brian Moran）被席格（Corey Seager）敲出右外野2分砲，轉隊首轟出爐，幫助遊騎兵取得7：2的領先，其中1分記在大谷身上，他今天僅投3.2局用70球，以敗戰投手候選人之姿提前退場，被敲6安失6分，另有5K和2次保送，防禦率漲至7.56，最快球速達99.6英哩（約160.3公里）。

打擊方面，大谷翔平前3打數無安打，吞下2次三振，另外獲得1次四壞球保送，9局上最後打席敲出右外野二壘安打，打擊率略升至1成72。天使最後雖然靠馬許（Brandon Marsh）的適時安打追回1分，但仍於事無補，天使終場以5：10輸球，中斷2連勝，而遊騎兵則是中止2連敗。

大谷翔平連4戰敲安。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。