MLB》洋基40號王牌K翻小葛雷諾 查普曼劇場靠金恩神解圍

塞維里諾5局8K無失分，還賞昨天三響砲的小葛雷諾3K。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基塞維里諾（Luis Severino）今對藍鳥先發繳5局無失分好投，雖然終結者查普曼（Aroldis Chapman）在9局開劇場，但接替上場的金恩（Michael King）精彩守住滿壘無失分的危機，幫助球隊以3：0拿下勝利。

洋基此役先是靠著新同學凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）與崔維諾（Jose Trevino）的串聯安打先馳得點，5下洋基再靠著凱納法利法與崔維諾連線，前者敲出二壘安打，後者敲出一壘安打進帳本場比賽第2分，8下史坦頓（Giancarlo Stanton）的滾地出局也為洋基增添1分保險分。

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洋基先發投手塞維里諾今天狀態絕佳，面對昨日單場3響砲，4支長打的小葛雷諾（Vladimir Guerreo Jr.），三度對決都賞他三振，總計塞維里諾主投5局用83球，僅被打2支安打沒有失分，飆出6次三振與2次四壞保送，與一次觸身保送。

Luis Severino, Wicked 95mph Cutter.pic.twitter.com/s08H8VJiUb — Rob Friedman （@PitchingNinja） April 15, 2022

後3局洋基派出盧特基（Lucas Luetge）、卡斯楚（Miguel Castro）、霍梅斯（Clay Holmes）、格林（Chad Green）成功封鎖，8局打完以3：0領先藍鳥。但9局查普曼卻上場放火，面對三名打者全部投出保送擠成滿壘，洋基總教練布恩（Aaron Boone）便當機立斷將他換下場，改由金恩出陣解圍。

金恩沒有辜負布恩的期待，他先是用一記精彩的外角速球把史普林格（George Springer）凍在原地三振出局，接著再讓小畢歇特（Bo Bichette）打出二壘方向小飛球被接殺，同時原本在一壘的藍鳥查普曼（Matt Chapman）因離壘過遠，二壘手拉梅修（DJ LeMahieu）接殺後直傳一壘形成雙殺結束比賽，洋基終場3：0贏球，與藍鳥的4場系列賽戰成2勝2敗平手，金恩收下生涯首度的救援成功。

PUT MICHAEL KING IN COOPERSTOWN TONIGHT pic.twitter.com/GNZH1cMAy1 — Matt （@HoodieGleyber） April 15, 2022

金恩（左）成功化解滿壘0出局的危機關門成功。（美聯社）

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