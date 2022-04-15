中職》富邦Twitch「悍你聊棒球」登場 首集錢Sir大秀廚藝

富邦《悍你聊棒球》節目邀請錢定遠擔任來賓。（富邦悍將提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將本季推出「富邦悍將球團官方Twitch頻道」，提供球迷免費收視獲得好評，悍將為服務更多Twitch粉絲，在悍將每週五的客場賽事推出全新即時談話性節目「悍你聊棒球」，由阿努擔任主持人，首集將在15日晚間富邦悍將客場出戰中信兄弟的比賽登場。

富邦也請到深受球迷喜愛的「錢Sir」錢定遠擔任來賓，錢Sir今晚不當主播改當「大主廚」，除了談棒球、聊比賽之外，首集阿努和錢Sir還將帶來料理實況秀，新型態的棒球直播節目全新登場。

請繼續往下閱讀...

富邦悍將本季成立「富邦悍將球團官方Twitch頻道」，為中職5隊唯一主隊Twitch免費觀看，獲得球迷熱烈迴響，在直播悍將主場球賽期間，主持人阿努在賽前、賽後的直播，也讓球迷看到球員們不同的一面，其中在4月8日富邦悍將主場對上中信兄弟賽事，在賽事期間晚間11點衝上27870 人同時在線觀看，收視開出佳績。

除了賽事轉播之外，悍將也將推出官方Twitch頻道專屬節目，首檔節目「悍你聊棒球」將在每週五悍將客場賽事時推出，首集在15日晚間富邦悍將客場對上中信兄弟的比賽期間進行直播，晚間6點15分準時開播，由主持人阿努與首集來賓「錢Sir」錢定遠一起聊棒球、煮美食。

主持人與來賓做什麼？「悍你聊棒球」更將使用Twitch即時投票功能，設定不同任務或動作選項，讓球迷即時票選主播和來賓的「下一動」，想看阿努在轉播中勇闖400英尺全壘打大牆嗎？或者幫錢Sir訂飲料加菜呢？球迷們最直接參與的棒球直播節目，即時互動看球新體驗就在「悍你聊棒球」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法