MLB》才剛簽隊史最大約 海盜兩年約再綁明星外野手

雷諾斯2年約續留海盜。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜近期灑銀彈不手軟，日前才剛端出隊史最大約，今天又以2年1350美金簽下明星外野手雷諾斯（Bryan Reynolds），避免薪資仲裁。

海盜季前與雷諾斯未達成簽約共識，雷諾斯希望得到一紙490萬美元的合約，但球隊只願給出425萬美金，眼看雙方將進入仲裁程序，但今天海盜再開出2年延長合約，終於讓這位去年打出生涯年野外野砲手點頭答應。

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「我總是希望有好結果出現，最終來看我認為這是雙贏的局面。」雷諾斯簽約後表示，他也提到自己非常熱愛匹茲堡、這裡的隊友、以及所有的一切，並且非常滿意現在所處在的位置。

今年27歲的雷諾斯，2018年在國年MVP「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）交易案中來到海盜，隔年就站穩大聯盟成為球隊主戰中外野手，並在該年最佳新秀排名高居第4。去年賽季159場出賽，繳出3成02打擊率、24轟、90分打點，並首度入選明星賽殊榮。

剛獲得隊史最大約的25歲三壘手海伊斯（Ke'Bryan Hayes）也為雷諾斯簽約感到振奮，「這也是我願意和球隊續約的一部份原因，我感覺我們正朝正確的方向前進，能把雷諾斯留住真的太棒了，他過去就表達過想繼續待在這裡，現在確定至少會在留2年。」

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