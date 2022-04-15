晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》英熊休兵挺SBL台啤主題日 兩隊都要拚冠軍

2022/04/15 12:12

台啤英熊將於５月舉辦金隆傳說主題週。（台啤英熊提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟台啤英熊本週休兵，球員將場邊到台大體育館，力挺SBL台啤隊主場週，並在兩日與球迷玩互動中場遊戲，提供球迷與球員近距離互動機會。

SBL台啤隊台大體育館主場週為期兩日，將分別對戰勁旅裕隆、九太科技，並於4月17日搶先穿上兩隊皆擁有的「金龍傳說」復古球衣，展現台啤一家親的精神傳承，同時，球團將首度開賣「台啤一家T」兩隊聯合T恤，並在比賽當日追蹤兩支球隊官方IG、FB即可獲得限量加油棒。

英熊隊長蔣淯安表示：「今年台啤籃球隊分成兩隊後，因為賽程關係一直沒機會到場為學長、學弟們加油，藉此難得的機會除了幫他們打氣外，也多了和球迷互動的時間，希望球迷可以繼續支持我們兩隊！」

SBL台啤隊季中雙洋將蓋樂威和多拉摩爾轉至T1台啤英熊後，於下半季加入17季最佳外援巴克利、加拿大悍將波斯特後進行調整磨合，於季末與台銀力爭例行賽第一名前進季後賽，而SBL季後賽將於5月7日啟動，T1聯盟季後賽也將於5月11日當週正式開打前，台啤英熊將於5月7日、8日舉辦例行賽最後一週「金龍傳說」主場週，同樣帶球迷回到1968年公賣金龍時期、2000年代SBL台啤綠色王朝時期，並直至今年，台啤籃球隊也同樣持續朝著雙冠軍的目標前進，單場票已於FamiTicket開賣。

台啤英熊到ＳＢＬ台啤主題日挺球員。（台啤英熊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。