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MLB》挑戰酷斯拉紀錄！ 鈴木誠也連6場敲安暫居國聯雙冠王

2022/04/15 13:57

〔體育中心／綜合報導〕效力小熊隊的日本強打鈴木誠也，開季打擊手感火燙，今天對戰洛磯4打數1安打，進帳1分打點，開季連6場敲安，連5場有打點，累積10打點並列國聯最多。

日職當今最強打者鈴木誠也，季後透過入札制度挑戰大聯盟，以5年8500萬美元的合約加盟小熊，儘管春訓表現平平，但開季打擊狀況十分火熱，出賽6場場場敲安，目前共敲出3轟，與紅雀艾倫納多（Nolan Arenado）並列國聯全壘打王

鈴木誠也今天對戰洛磯，1局上首打席二壘有人的情況下，從洛磯先發左投弗里蘭（Kyle Freeland）手中敲出中外野二壘安打，打回小熊第3分。鈴木誠也單場4支1，進帳1打點，連續6場敲安和5場有打點，賽後打擊率略降至3成68，而10分打點與大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）並列國聯最多。

鈴木誠也大聯盟生涯前6場都敲安，有望挑戰2003年洋基「酷斯拉」松井秀喜連7場有安打，以及2007年魔鬼魚（現光芒）岩村明憲連9場敲安壯舉。

鈴木誠也大聯盟生涯前6場都敲安，有望挑戰2003年洋基松井秀喜連7場有安打的紀錄。（美聯社）

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