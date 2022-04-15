T1》歷史性一刻！高雄海神最快明天例行賽封王

高雄全家海神最快明天能夠在例行賽封王。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟元年例行賽結束已不到1個月，聯盟戰況愈來愈激烈，6都列強都在為排名奮力一搏，本週高雄全家海神和台中葳格太陽都將迎來本季例行賽最後一次主場週，海神本週賽前鎖定聯盟龍頭排名魔術數字僅剩2，最快週六就可提前鎖定季後賽賽第一種子。

經歷換帥後2場敗仗的陣痛期，上週日獵鷹作客台灣啤酒英熊將士用命，演出逆轉奪下對戰三連勝，代理教頭劉孟竹終於拿下代掌兵符後首勝，此戰作客高雄全家海神，寄望能再接再厲，全力爭取隊史首度連勝，將與桃園雲豹的勝差繼續拉近到半場。

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雖然獵鷹士氣正旺，但海神近況更夯，正處三連勝小高潮，持續坐穩聯盟龍頭寶座，加上兩隊前4次對戰，海神全都贏球收場，且平均勝分達19.8分，如何破解海神布銳克曼（Jason Brickman）和庫薩斯（Mindaugas Kupsas）的擋拆連線，將成為獵鷹防線的最大考驗。

海神一哥胡瓏貿上週因傷休兵，但「高砲塔」吳怡斌頂替空缺，打出生涯代表作，幫助海神輕取新北中信特攻，本週胡瓏貿能否歸隊上陣還是未知數，若續掛免戰牌，吳怡斌可望再獲先發機會，繼續扮演海神奇兵X因子。

只要明天海神贏獵鷹，加上新北中信特攻下午5點30分迎戰太陽之戰贏球，海神將確定在例行賽封王，鎖定季後賽頭號種子。

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