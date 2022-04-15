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NBA》對西蒙斯復出不抱期望！ 籃網一哥KD這麼說

2022/04/15 14:33

B.西蒙斯。（資料照，今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕對於近來外界盛傳，B.西蒙斯（Ben Simmons）最快有望在東部季後賽首輪第4戰復出，籃網一哥杜蘭特（Kevin Durant）卻不抱持任何期望，是否在大戰前夕故弄玄虛？答案很快揭曉。

「不，我不指望他上場。」據美媒《運動畫刊雜誌》報導，歷經運動傷害折騰的KD，以過來人經驗分享回應：「我不會給B.西蒙斯施加任何壓力，甚至逼他上場打球。我不期望他會做任何事情，只希望他的身體儘快恢復正常，並盡可能完全健康。就我而言，我正在積極備戰，就像我們正與交手的隊伍對抗一樣。」

針對B.西蒙斯能否趕上季後賽首輪的熱門話題？籃網總教練奈許（Steve Nash）則低調回應，還不清楚他究竟何時才能回歸。

B.西蒙斯本季在七六人鬧出「賣我風波」，以心理問題為由拒絕上場，最後被交易至籃網，卻又因椎間盤突出等背傷，迄今仍未出賽。籃網已在附加賽擊敗騎士，搶下東部第7種子，4月18日季後賽首輪強碰東部第2的塞爾提克，據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，B.西蒙斯有望在第1輪第4至第6戰期間復出。

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