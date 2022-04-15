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南韓大師賽》中國男單全軍覆沒！ 中媒痛批：令人擔憂

2022/04/15 16:23

陸光祖。（資料照。歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級300系列南韓光州大師賽熱戰中，今日男單8強戰，中國好手陸光祖以21：16、12：21、15：21不敵泰國好手塔馬辛（Sitthikom Thammasin），中國男單全軍覆沒，無人闖進4強。

昨日16強戰，上週在南韓賽奪冠，被譽為「林丹接班人」的中國選手翁泓陽突然退賽，加上李詩灃不敵日本20歲小將奈良岡功大，只有陸光祖成功過關，中國男單在8強只佔一席。

今日陸光祖碰上泰國好手塔馬辛，兩人過往只有一次交手，由陸光祖拿下勝利，此役首局展開激烈拉鋸戰，陸光祖在17：16領先時，連下4分搶下首局，次局塔馬辛重整旗鼓，一度取得18：11大幅領先，成功扳平戰局。

決勝局，兩人戰至7：7平手時，塔馬辛連續得到8分，掌握大幅領先優勢，之後也沒讓對手有太多反撲機會，成功擊敗陸光祖，搶下4強門票。

此站南韓光州大師賽，中國男單4人參賽，但趙俊鵬首輪出局，翁泓陽、李詩灃16強止步，今日陸光祖在8強戰落敗，中國羽球網站《愛羽客》直言，在一流好手球王安賽龍（Viktor Axelsen）、安童森（Anders Antonsen）、桃田賢斗等人都缺席的情況下，中國男單僅打出如此成績，整體表現並不出色，實在令人擔憂。

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