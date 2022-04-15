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田徑》1人吃禁藥 英國證實將歸還4人東京奧運銀牌

2022/04/15 16:04

烏賈（左）遭驗出禁藥，英國隊接力銀牌遭取消。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英國在去年東京奧運田徑男子4x100公尺接力項目奪銀，但陣中的第一棒烏賈（Chijindu Ujah）事後卻被驗出禁藥，今天英國奧委會（BOA）證實，確實收到國際奧委會（IOC）的要求，必須歸還4名選手的獎牌以及證書。

由烏賈、米契爾布萊克（Nethaneel Mitchell-Blake）、休斯（Zharnel Hughes）、以及基爾蒂（Richard Kilty）組成的英國接力隊當時僅以0.01之差秒輸給義大利，拿下銀牌，不過事後烏賈被檢測出體內含有 Ostarine 和 S-23 兩種禁藥成分，這些「選擇性雄激素受體調節劑」（SARM）通常用於促進肌肉生長。

英國奧委會主席安森（Andy Anson）今天表示：「很遺憾，我們將遵循國際仲裁法庭（CAS）以及國際奧委會（IOC）的命令，必須要求選手歸還獎牌，即使其他3人沒有做錯任何事情，也受到了影響。」

「這一決定不會影響選手的個人地位」 、「獎牌必須歸還，但遵守規則的選手會感到自豪。」安森說。

排名第3的加拿大將遞補銀牌、排名第4的中國隊也確定遞補銅牌。

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