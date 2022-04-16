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NBA附加賽最終戰 今日賽事預告與轉播

2022/04/16 06:53

T.楊恩。（資料照，今日美國）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場賽事轉播，第一場是巨人對決守護者，巨人將派出羅冬（Carlos Rodon）對決守護者先發普萊薩（Zach Plesac），羅冬能否幫助新東家奪勝呢？第二場則是勇士對決教士，勇士將派出萊特（Kyle Wright）對決教士前百大第一左投戈爾（MacKenzie Gore） ，戈爾會有什麼樣的表現呢？記得鎖定轉播囉！

NBA部分迎來附加賽最後一天的比賽，兩場比賽中獲勝的球隊將成功進入季後賽，分別為東部老鷹對決騎士，西部的鵜鶘對決快艇，喜愛NBA的球迷朋友千萬別錯過轉播囉！

中職部分有兩場賽事轉播，第一場是樂天桃猿對味全龍，樂天將派出霸林爵對決味全布里悍，第二場則是悍將對決統一，悍將將派出威迪茲對決統一新洋投羅昂，哪一位能幫助球隊取勝呢？記得鎖定轉播囉！

MLB

07:00 巨人@守護者 愛爾達體育2台

09:30 勇士@教士 華視

NBA

07:30 老鷹@騎士 愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

10:00 鵜鶘@快艇 緯來體育、 愛爾達體育1台

T1

15:00 台南獵鷹 vs. 高雄海神

17:30 中信特攻 vs. 台中太陽

轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS 2

SBL

15:00 台銀 vs. 璞園

17:00 裕隆 vs. 台啤

轉播：緯來體育、緯來精采

PLG

14:30 領航猿 vs. 鋼鐵人

17:00 夢想家 vs. 國王

轉播：MOMO綜合台、民視第一台

中職

17:05 樂天桃猿@味全龍 ELEVENSPORTS2

17:05 富邦悍將@統一獅 MOMO綜合台

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